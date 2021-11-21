العامري: الأدلة التي قدمناها للمحكمة الاتحادية كافية لالغاء نتائج الانتخابات

أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الأحد، أن الطعن الذي قدمه التحالف الى المحكمة الاتحادية يوم الخميس الماضي فيه من الادلة الكافية لالغاء نتائج الانتخابات.

وذكر بيان لمكتب اعلام العامري، أن “رئيس تحالف الفتح هادي العامري زار، مساء امس السبت، رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ورئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي كل على حدة في العاصمة بغداد لمناقشة التطورات السياسية وملف تزوير نتائج الانتخابات”.

وأضاف البيان، أن “العامري والعبادي وعلاوي اكدوا خلال هذه اللقاءات على ضرورة متابعة الطعون في الانتخابات النيابية بالطرق القانونية والقضائية”.

ونقل البيان عن العامري قوله، إن “الطعن الذي قدمه تحالف الفتح الى المحكمة الاتحادية يوم الخميس الماضي فيه من الادلة الكافية لالغاء نتائج الانتخابات”.