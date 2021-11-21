حركة كردية: تغيير المقاعد يؤكد صحة رواية التزوير

أكد عضو حركة التغيير الكردية جولي أسعد، الأحد، أن تغيير المقاعد البرلمانية في عدد من المحافظات العراقية والدوائر الانتخابية يؤكد رواية تزوير الانتخابات

وقال أسعد في تصريح صحفي إن “التزوير والفوضى التي رافقت احتساب النتائج يثبت الرواية والأدلة المقدمة بخصوص تزوير النتائج”.

وأضاف أن “الخيار الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو إعادة العد والفرز اليدوي وبحضور وسائل الإعلام وأمام الجهات الرقابية”.

ووفقا لمصادر فأن العديد من المقاعد البرلمانية قد تغيرت في عدد من المحافظات، الأمر الذي دعا الكتل السياسية بالمطالبة بالعد والفرز اليدوي