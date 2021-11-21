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انتقادات كردية لوقوف فؤاد حسين خلف مسرور البارزاني: اضعاف لهيبة الدولة!


انتقد عضو مجلس النواب السابق عن حركة التغيير الكردية هوشيار عبد الله , الاحد , وزير الخارجية فؤاد حسين لعدم احترامه للمنصب الاتحادي اثناء مشاركته لوفد الإقليم للبحرين ووقوفه خلف رئيس وزراء الإقليم مسرور البارزاني, معتبرا ذلك مخالفا للسياقات الرسمية والبروتوكولية.

وقال عبدالله في تصريح صحفي إنه “من المؤسف جدا ان نرى وزير الخارجية الاتحادي فؤاد حسين يشارك مع وفد إقليم كردستان الى البحرين وهو يقف خلف رئيس وزراء الإقليم خلال استقبال ملك البحرين للوفد” , معتبرا ذلك “مخالفا للسياقات الرسمية والبروتوكولية” .

واضف ان “هذا الموقف يضعف من هيبة الدولة ولابد من تنيه الوزير على الأقل”,

مشيرا الى ان “عدم احترام السياقات الرسمية في الدولة العراقية بات امرا طبيعيا , فضلا عن مجاملة العوائل السياسية على حساب تلك السياقات”.

وأثارت صورة لوزير الخارجية فؤاد حسين وهو يقف خلف رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني وينتظر دوره بالسلام على ملك البحرين اثناء مشاركة الوفد في حوار المنامة موجة من الجدل والاعتراض السياسي والشعبي. 

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