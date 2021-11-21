المفوضية تقر: الطعون اثرت بشكل قوي على نتائج الانتخابات

اقرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاحد، موعد بأن الطعون اثرت بشكل قوي على نتابج الانتخابات النيابية، فيما رجحت اعلان النتائج خلال اليومين المقبلين.

وقال عضو الفريق الاعلامي للمفوضية عماد جميل محسن في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن “المفوضية جاهزة لإعلان النتائج بعد بت الهيئة القضائية بالطعون كافة”، مبيناً، انه “من المؤمل اعلان النتائج النهائية خلال يومين”.

وأضاف محسن، أن “الطعون كان لها تأثير قوي على النتائج، إذ ان المحطات التي ألغتها الهيئة القضائية غيرت عدد المقاعد، إلّا النتائج النهائية لا تحسم إلّا عند اعلانها”.

وأشار الى أن “المحكمة الاتحادية تصادق على أسماء الفائزين بالانتخابات، اما الهيئة القضائية فتصادق على الطعون وتعتبرها باتة”، مبينا أن “المفوضية ستعلن النتائج بعد اتمامها واسماء الفائزين بمقاعد البرلمان سترفع الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها”.