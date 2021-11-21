المحلل السياسي حيدر البرزنجي : الاطار التنسيقي قادر على تشكيل حكومة توافقية

أكد المحلل السياسي حيدر البرزنجي ، الأحد، أن الإطار التنسيقي متماسك ويسعى لتحقيق توافقية برلمانية من شأنها تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال البرزنجي في تصريح لـ/ المعلومة /، أن “تماسك قوى الإطار التنسيقي يعطيها الأحقية في الذهاب نحو تشكيل حكومة توافقية وطنية”.

وأضاف أن “الاطار مستمر بعقد اجتماعاته الدورية بهدف الإتيان بحكومة قوية”، واشار الى ان “التنسيقي واجه الكثير من الأزمات والتحديات خلال المرحلة السابقة وخرج بمواقف وطنية حافظت على كيان الاطار”.

وبين أن “الإطار التنسيقي يسعى لتكوين توافقية برلمانية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حقوق بيادر الموسوي أكد أن قوى الإطار التنسيقي ذاهبة باتجاه قبول النتائج القانونية فقط.