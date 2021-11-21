الصحة تتحدث عن عودة الحظر الشامل الى البلاد إثر “كورونا”

علقت وزارة الصحة، الأحد، على خبر انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عودة الحظر الشامل في البلاد.

وقالت عضو الفريق الصحي للوزارة، ربى فلاح، في تصريح صحفي، بان” الصحة والسلامة لم تشعرنا بأي شيء عن موضوع إعادة الحظر الكلي بشأن وجود موجة رابعة تهدد العراق”.

ولفت إلى أن” الموجه الرابعة لكورونا لم تدخل العراق لغاية اللحظة وعودة الحظر معتمد على الموقف الوبائي وقرارات الصحة والسلامة الوطنية”.

وأشارت إلى أن” دخول الموجة الرابعة ليس بالضرورة أن تكون من السلالة الجديدة كما إنها قد لا تحمل نفس الإعراض التي تصيب الأشخاص”، مبينة، أن” الموجة الرابعة قد تظهر جراء عدم الالتزام بالإجراءات الصحية”.

وكانت وكالات ومواقع تواصل اجتماعي قد ذكرت في وقت سابق، امكانية فرض الصحة للحظر الشامل بسبب ظهور إصابات جديدة بفيروس من الموجة الرابعة.