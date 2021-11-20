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حقوق: بدء الأمم المتحدة حوارها مع قوى التنسيق دليل دامغ على التزوير


كشفت حركة حقوق السياسية، السبت، عن ثبوت الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها المفوضية في الانتخابات.

وقال عضو الحركة حسين الكرعاوي، في تصريح ل / المعلومة /، ان “بدء الحوارات بين الامم المتحدة وقوى التنسيق دليل كبير على ان التزوير ثبت بالدليل لدى الامم المتحدة”.

واضاف، ان” الاخطاء الجسمية التي ارتكبتها المفوضية اتضح امرها من خلال الادلة التي تقدمت بها الكتل وبالتالي فان الامم المتحدة غيرت توجهها من الداعم للمفوضية الى المحقق في تلك الاخطاء”.

واشار الى ان” دعم المفوضية في البداية كان بسبب وجود تقارير غير دقيقة وغير صحيحة وبالتالي بعد وصول الادلة الحقيقية غيرت نظرتها تجاه اجراءات المفوضية كما حصل اليوم”.

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