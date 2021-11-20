سياسي شبكي: البيشمركة تتبع أحزاب السلطة ويجب دمجها مع القوات الأمنية

دعا السياسي الشبكي عباس فاضل، السبت، إلى دمج قوات البيشمركة الكردية مع القوات الأمنية، باعتبارها قوة غير رسمية في الوقت الحالي.

وقال فاضل في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قوات البيشمركة تتبع لأحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم، وبالتالي هي قوة غير رسمية وليست مسيطر عليها من قبل الحكومة”.

وأضاف أن “رئيس الوزراء أو وزارة الدفاع لاتستطيع تحريك مقاتل واحد من البيشمركة، وبهذا الصدد يجب إيجاد حل لهذه المؤسسة، قبل الحديث عن غلق مقرات فصائل المقاومة”.

وكان المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو علي العسكري دعا في تغريدات سابقة الى حل البيشمركة باعتبارها الأكثر عددا وعدة وذلك ردا على دعوات حل الفصائل.