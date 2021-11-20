الصحة تعلن وصول شحنات جديدة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، وصول شحنات جديدة من لقاح فيروس كورونا.

وذكر بيان للوزارة أن "الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية أعلنت وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من إنتاج شركة فايزر عن طريق مرفق كوفاكس منظمة اليونسيف"، مشيراً الى أن "عدد اللقاحات التي وصلت عن طريق مطار بغداد الدولي بلغ 1،239،030 جرعة".

وأكدت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية حسب البيان أنه "تم توزيع الشحنات لجميع المنافذ التلقيحية ومنافذ الصرف في عموم بغداد والمحافظات بما فيها إقليم كردستان".