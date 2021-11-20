نائب سابق: الأصوات الباطلة مؤشر خطير يؤكد وجود تلاعب وتزوير

أكد عضو مجلس النواب المنحل طه الدفاعي، السبت، أن الأصوات التي ابطلتها مفوضية الانتخابات مؤشر خطير يشير الى وجود عمليات تلاعب وتزوير.

وقال الدفاعي في تصريح صحفي، إن “مفوضية الانتخابات لم تتعامل بجدية مع الشكاوى والأدلة التي وصلتها من قبل الكتل المتعرضة على نتائج الانتخابات”.

وأضاف ان “بعض مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية شهدت عمليات تزوير مريب”، مشيرا الى أن “ذلك يؤكد وجود خلل وتلاعب باجهزة تسريع النتائج”.

وكانت اللجنة التنسيقية للتظاهرات والاعتصامات الرافضة لنتائج الانتخابات اثنت، امس الجمعة، على قرار القضاء بعد حكمه بفوز ثمانية مرشحين من مرشحيها