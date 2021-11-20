بدر : ليس لدينا فصائل خارج اطار الحشد الشعبي

اكدت منظمة بدر، السبت، انها من المؤسسين الأوائل لمؤسسة الحشد الشعبي ولديها اكثر من 12 لواء داخل الهيئة.

وقال عضو المنظمة محمد البياتي في تصريح صحفي إن” منظمة بدر ليس لديها فصائل او قوة عسكرية خارج اطار الحشد الشعبي” مشيراً الى ان “القوة التي لدينا هي قوة بشرية وقاعدة جماهيرية كبيرة”.

وأضاف أن “المقاومة العراقية يجب أن تبقى مستعدة دائما بالقدرة القتالية والدفاعية لأي طارئ يصيب البلاد كما حصل في 2014″.

وأشار الى أن” العراقيين ليسوا اصحاب اعتداء على اي شخص او كتلة ولكن هم سيقفون ضد العدوان والقوات الامريكية التي تريد أن تبث الفوضى داخل العراق “.

وكان المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو علي العسكري دعا في تغريدات سابقة الى حل البيشمركة باعتبارها الأكثر عددا وعدة وذلك ردا على دعوات حل الفصائل.