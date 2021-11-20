مصدر: القوات الأميركية تسهل هروب قيادات داعشية من مخيم الهول

كشف مصدر مطلع، السبت، عن قيام القوات الامريكية بعملية اطلاق سراح قيادات في تنظيم “داعش” الاجرامي من مخيم الهول الى مناطق غير معلومة وفق خطة غير واضحة المعالم.

وقال المصدر إن “المرحلة الحالية شهدت عمليات اطلاق سراح قادة وعناصر تنظيم داعش الاجرامي من قبل القوات الامريكية وتتم العملية عبر مراحل يتم نقلهم الى المناطق الغربية ومنها الى مناطق اخرى لم يتسنى معرفتها من دون معرفة الدواعي الحقيقة من وراء هذه العملية”.

واضاف المصدر، ان “عمليات نقل الدواعش تتم بعلم القوات الامريكية الا ان الجهات الامنية ليس لديها المعلومات الكافية عن استقرار تلك العناصر والمخطط المخفي لنقلهم وتسفيرهم من مخيم الهول الى مناطق مجهولة خارج المحافظة”.

وأوضح، ان”المطلق سراحهم يعدون من ابرز المطلوبين للقوات الامنية بتهم تتعلق بالإرهاب وارتكابهم جرائم قتل ومهاجمة القطعات العسكرية ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على مساحات واسعة من مدن الانبار “.