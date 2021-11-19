احباط محاولة اختطاف طالبة من امام احدى مدارس الفلوجة واعتقال خاطفيها

اعلن اعلن امر فوج طوارئ الانبار السادس المتمركز في مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار العقيد عادل عبد اللطيف التبان ،الجمعة، عن احباط محاولة اختطاف طالبة من امام احدى المدارس واعتقال خاطفيها في مدينة الفلوجة .

وقال التبان في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” قوة امنية من فوج طوارئ شرطة الانبار السادس تلقت معلومات استخباراتية تفيد بنية شخصين من محافظة بغداد بالقيام بعملية اختطاف احدى الطالبات اثناء الدوام الرسمي في مدينة الفلوجة، حيث طوقت القوة كافة الطرق المؤدية الى المدرسة المستهدفة وتمكنت من اعتقال الخاطفين وتحرير الطالبة من دون وقوع أي مقاومة تذكر “.

واضاف ان” عملية مهاجمة الخاطفين واعتقالهما كانت سريعة ومباغتة لدرجة ان الخاطفين تفاجئا بوصول القوة وتحر المختطفة ، مبينا ان” الدلائل الاولية للحادث تشير باستدراج الطالبة من قبل الخاطفين باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي واجهزة الموبايل ، موضحا ان” القوات الامنية احالت الخاطفين الى القضاء بعد الانتهاء من عمليات التحقيق “.

يشار الى ان القوات الامنية احبطت العشرات من الجرائم في مدن الانبار نتيجة تفعيل الجهد الاستخباراتي والاستعانة بكاميرات المراقبة الامنية “.