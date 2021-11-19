اعلن جهاز الأمن الوطني،اليوم الجمعة،عن تفكيك شبكة لتجارة المخدرات بحوزتها 26 كليوغراماً في بغداد.

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني أن”بعملية نوعية دقيقة، شرعت قوة من جهاز الأمن الوطني في بغداد بعد ورود معلومات استخبارية واستحصال الموافقات القضائية من نصب كمائن محكمة في منطقتي الحسينية والغزالية اسفرت عن الاطاحة بشبكة مؤلفة من (5) افراد تعد من اكبر شبكات تجارة المخدرات في العاصمة عقب مداهمة وكرهم والقبض على ثلاثة من المتهمين”.

واضاف انه”تم استدراج الناقل الرئيسي لهم من محافظة ميسان والقاء القبض عليه والذي قادت اعترافاته الى اعتقال صاحب المخزن التابع للشبكة”.

وتابع انه”تم ضبط بحوزتهم (16) كغم من مادة الكرستال و (8) كغم من مادة الحشيشة و(8000) حبة نوع كبتاكون فضلاً عن ادوات تعاطي وسلاح ناري مسدس”.

وبين انه”تم تدوين اقوالهم ابتدائياً واحالتهم مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم”.