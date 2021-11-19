الأخبار

النائب السابق كاطع الركابي : الكتلة الصدرية لن تستطيع تشكيل حكومة بمعزل عن الإطار والكتل الأخرى


اكد النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، الجمعة، عدم قدرة الكتلة الصدرية على تشكيل الكتلة الاكبر والتي تسند اليها تشكيل الحكومة المقبلة، مبيناان خطابات زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ليست بوتيرة واحدة.

وقال الركابي في تصريح متلفز ان”- الإطار التنسيقي قوي ومتماسك وان هناك توجه لتحويل الإطار إلى تحالف قوي مع الشركاء السياسيين”، مبينا ان “بعض الدول الكبيرة تسعى باي طريقة لحل الحشد الشعبي”.

واضاف ان ” الحركة الدبلوماسية الدولية لم تنقطع مع المالكي طيلة الأعوام الماضية ان بعض شروط الصدر قابلة للتفاوض وغيرها غير ممكن “.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أمين عام "كتائب حزب الله" مخاطبا بلاسخارت: إن رهانكم على تغييب فئة مؤثرة وفاعلة من الشعب سيخيب بلا شك، ورغبتكم في إشعال الحرب الداخلية ستفشل بجهود العقلاء"
احباط محاولة اختطاف طالبة من امام احدى مدارس الفلوجة واعتقال خاطفيها
تفكيك شبكة لتجارة المخدرات بحوزتها 26 كليوغراماً في بغداد
الشرطة تعتقل متهمين بحوزتهم سلاح وقنبلة حاولا الهروب بطريقة ماكرة ببغداد
النائب السابق كاطع الركابي : الكتلة الصدرية لن تستطيع تشكيل حكومة بمعزل عن الإطار والكتل الأخرى
خبير امني : أمريكا تحاول خلق حكومة موالية لها من خلال تزوير نتائج الانتخابات
الدفاع المدني ينهي حريق الكرادة ويطالب بالتحقيق
كتائب حزب الله تقرر حل إحدى تشكيلاتها وتوجه رسالة للطرف المبادر
إعمام من وزارة المالية يتضمن معالجة احتساب الشهادات للموظفين
الصدر يعلن حل تشكيل لواء "اليوم الموعود" وتسليم سلاحهم
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
مواطنة : عظم الله اجوركم ...
الموضوع :
ألقاب الزهراء(ع) تعكس مكانتها وتبيِّن تقصيرنا!
اياد عبدالله رمضان حسين علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابي موظف عنده خدمه بالخمس وثلاثين سنه قبل داعش طلع للتقاعد وكان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن نجم : ليتنا نستفيد من التجربه الايرانيه وليت سياسيينا ومنظرينا يأخذوا هذه المسأله بجد ولا يألوا جهدا فيها لان ...
الموضوع :
إيران صراع مع الاستكبار لَن ينتهي، وضمانات البقاء هيَ القوٍَة
رسول حسن نجم : توضيح اكثر من رائع.. فعلا مشكلتنا الان هو عدم تمييز العدو من الصديق من قبل الكثيرين مع ...
الموضوع :
خذ الحكمة ولو من أفواه المنافقين..!
رسول حسن نجم : والله كلامك هذا في وسط الهدف ولم ارى فيه حرفا واحدا زائدا او انشاء وهي والله الحقيقه ...
الموضوع :
امريكا دولة مارقة لاتسمح باستقرار البلد !!!
الدكتور مسلم شكر : بارك الله فيك اجدت واصبت كبد الحقيقه ...
الموضوع :
كذبة حب الوطن..!
علي عبدالامير : الذي ينكر ما ورد بالمقالة عليه ان يقراء التاريخ ويدرس الجغرافية … اما تقول ان العراقيين اكديين ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : لافض الله فاك وجزيت خيرا.. فالشهادات(لاسيما في عراقنا الجريح) اصبحت مكمله للبدله الراقيه وباقي مستلزمات القيافه ولقد ...
الموضوع :
الشهادة العلمية والفخرية..هوس وموضة وأبتزاز 
فيسبوك