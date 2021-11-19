النائب السابق كاطع الركابي : الكتلة الصدرية لن تستطيع تشكيل حكومة بمعزل عن الإطار والكتل الأخرى

اكد النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، الجمعة، عدم قدرة الكتلة الصدرية على تشكيل الكتلة الاكبر والتي تسند اليها تشكيل الحكومة المقبلة، مبيناان خطابات زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ليست بوتيرة واحدة.

وقال الركابي في تصريح متلفز ان”- الإطار التنسيقي قوي ومتماسك وان هناك توجه لتحويل الإطار إلى تحالف قوي مع الشركاء السياسيين”، مبينا ان “بعض الدول الكبيرة تسعى باي طريقة لحل الحشد الشعبي”.

واضاف ان ” الحركة الدبلوماسية الدولية لم تنقطع مع المالكي طيلة الأعوام الماضية ان بعض شروط الصدر قابلة للتفاوض وغيرها غير ممكن “.