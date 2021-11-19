خبير امني : أمريكا تحاول خلق حكومة موالية لها من خلال تزوير نتائج الانتخابات

أكد الخبير الأمني هيثم الخزعلي، اليوم الجمعة، ان تواجد أميركا في العراق يؤكد عدم مضيها بالانسحاب.

وقال الخزعلي في حديث لقناة العهد: إن “الوجود الأميركي في العراق لا يقتصر على التدريب فقط ، مبينا ان اميركا تهدف الى إقامة مناطق صناعية للاستحواذ على الثروة النفطية والغازية”.

وأضاف، إن اميركا تحاول خلق حكومة موالية لها من خلال تزوير نتائج الانتخابات، مؤكدا ان اتفاقية الاطار الاستراتيجي نصت على عدم وجود أي قواعد عسكرية في العراق”.

وأوضح، إنه “كلما ارتفعت مطالب اخراج القوات الأميركية برزت هجمات إرهابية لداعش مجددا، مشيرا الى ان اميركا تحاول تهميش الحشد الشعبي من خلال اللعب بالورقة الأمنية”.