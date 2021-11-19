كتائب حزب الله تقرر حل إحدى تشكيلاتها وتوجه رسالة للطرف المبادر

أعلن المسؤول الأمني لكتائب حزب الله ابو علي العسكري، اليوم الجمعة، عن حل تشكيل سرايا الدفاع الشعبي، فيما وجه دعوة لـ"الطرف المبادر لتحويل الويتهم بإمرة قيادة الحشد الشعبي".

وقال العسكري في تدوينة له عبر تويتر، "أبلغنا من قيادة حزب الله المنصورة، واستجابة لما نشر من إحدى الجهات الصديقة بخوص مبادرة حل قوات عسكرية تابعة لها فتقرر حل تشكيل سرايا الدفاع الشعبي في كتائب حزب الله وايقاف جميع انشطتها واغلاق مقراتها".

وأشار إلى "الحاقهم (سرايا الدفاع الشعبي) مع عدتهم وعديدهم بقيادة الحشد الشعبي، على ان تقوم الهيئة الموقرة بمساواتهم باقرانهم وتأمين مستحقاتهم".

وأضاف العسكري: "نأمل من الأخوة في الطرف المبادر تحويل الويتهم الثلاثة بإمرة قيادة الحشد الشعبي، وإجراء تفاهمات مع قيادة الـ"بيش مركه" لإتمام حلها والحاقها بالاجهزة الأمنية العراقية، لنشرع في مرحلة جديدة من نشر الأمن والسلام في ربوع عراقنا الحبيب".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حل تشكيل (لواء اليوم الموعود).