صد تعرض لداعش الارهابي جنوب سامراء

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، صد تعرضاً لتنظيم داعش الارهابي جنوب سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الهيئة في بيان إن "قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي، احبطت الجمعة، تعرضا لفلول داعش الارهابي جنوب مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين".

وبحسب البيان، فأن "مجموعة من عناصر داعش الارهابي حاولت التعرض على ناحية يثرب جنوب سامراء، قبل ان تتصدى لهم قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي والاشتباك معهم واجبارهم على الفرار".

وأوضحت الهيئة، أن "التعرض لم يسفر عن وقوع اية اصابات في صفوف قوات الحشد الشعبي".