الحشد الشعبي يطيح بعنصرين من داعش الارهابي في كركوك

اعلنت مديرية الأمن والانضباط التابعة لهيئة الحشد الشعبي، الجمعة، من القاء القبض على عنصرين بتنظيم “داعش” الارهابي يعملان ضمن ما يسمى بـ”ولاية العراق” في قاطع محافظة كركوك.

وذكر بيان للمديرية ان “ذلك جاء خلال عملية امنية نوعية بالتعاون مع القوات الامنية في محافظة كركوك بعد استحصال الموافقات الرسمية من قبل القاضي المختص بقضايا الحشد الشعبي”.

واضاف البيان، ان “الارهابيين كانا يعملان في تنظيم داعش الارهابي بصفة (عسكري)، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية بحقهما”.