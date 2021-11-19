القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران : تعرض نتائج الانتخابات النيابية الى قرصنة باتت واضحة

اكد القيادي في تحالف الفنح عدي الخدران، الجمعة، تعرض نتائج الانتخابات النيابية الى قرصنة باتت واضحة.

وقال الخدران في تصريح لـ/ المعلومة/،انه” يوما بعد اخر تزداد قناعتنا بتعرض نتائج الانتخابات النيابية الى قرصنة من اجل تغيرها وفق اجندة تخدم المشروع الامريكي وحلفائه في منطقة الشرق الاوسط من خلال استهداف القوى الوطنية واضعاف دورها في مجلس النواب القادم”.

واضاف الخدران،ان” الامن السبيراني والذي يمثل اولوية في اي انتخابات تعتمد لاطار الالكتروني ضعيف بل غير موجود وهذا الامر لوحده يمثل كارثة خاصة مع تحكم شركات غير عراقية بملف السيفيرات ونقل النتائج من المحطات الى مركز الرئيسي ببغداد”.

واشار الى انه” تزداد قناعتنا بان ماحصل في الانتخابات مؤخرا قرصنة وفق اطار محترف ستثبت الايام تفاصيله الدقيقة خاصة في ظل وجود الكثير من التساؤلات التي لم تجيب عليها المفوضية حتى الان خاصة البعد الفني”.

وقدمت اغلب القوى السياسية العراقية اعتراضها على نتائج النتائج وسط تشكيك بما حصلت عليها من اصوات”