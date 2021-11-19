سياسيون: الفرز الشامل او إعادة الانتخابات مطالب لايمكن التنازل عنها

اكدت اطراف سياسية داخل الاطار التنسيقي ان تحقيق العدالة في الانتخابات يحتاج الى إعادة العد والفرز اليدوي الشامل او إعادة اجراء الانتخابات بعد التزوير والتلاعب الحاصل بنتائج الانتخابات.

وقال عضو تحالف الفتح فاضل جابر لـ /المعلومة/، ان “مفوضية الانتخابات أعلنت عن نتائج لايمكن القبول بها خصوصا انها جاءت نتيجة التلاعب والتزوير، وبالتالي ينبغي التوجه نحو إعادة العملية الانتخابية، حيث يعد ذلك احد الخيارات لتحقيق العدالة”.

من جانب اخر، شدد عضو تحالف الفتح فارس البديري خلال حديثه لـ /المعلومة/، على ضرورة اجراء العد والفرز اليدوي الشامل لاوراق الاقتراع، خصوصا ان المفوضية تعاملت بازدواجية خلال إعلانها لنتائج الاقتراع”.

من جهة أخرى، اكد عضو تحالف قوى الدولة، جاسم موحان، لـ /المعلومة/، ان “تحديد نسبة معينة من أوراق الاقتراع لعدها وفرزها يدويا امر غير مقبول، اذ ينبغي التوجه نحو إعادة العد والفرز اليدوي الشامل، حيث ترفض قوى الاطار التنسيقي التوجه نحو الفرز اليدوي الجزئي”.