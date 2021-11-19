محلل سياسي : : اميركا تستغل الازمة السياسية لزيادة عدد قواتها داخل العراقتستغل الازمة السياسية لزيادة عدد قواتها داخل العراق

رأى المحلل السياسي محمد كريم الساعدي، ان الجانب الأميركي استغل الوضع السياسية الراهن والازمة التي تعيشها بهدف زيادة عدد قواتها داخل العراق بالإضافة الى ادخال آليات عسكرية أخرى من سورية باتجاه قواعدها الأراضي العراقية.

وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “ماكشف عنه أعضاء مجلس النواب المنحل من دخول لاكثر من 3 الاف عنصر أميركي بالإضافة الى نقل اكثر من الفي آلية عسكرية من سورية باتجاه محافظة نينوى داخل العراق، يؤكد وجود مخطط يجري التحضير له مسبقا”.

وأضاف ان “دخول هذه الاعداد من القوات والاليات جاء في وقت يشهد فيه العراق ازمة سياسية حول نتائج الانتخابات، وعدم التفات الأطراف السياسية نحو مايقوم به الجانب الأميركي من تحركات”.

وأشار الى ان “تنفيذ الانسحاب الأميركي لم يحدث على ارض الواقع بل ماحدث مؤخرا يؤكد عكس ذلك، ومن المرجح ان تشهد الأيام المقبلة تصعيدا من قبل عناصر الإرهاب الداعشي بهدف مطالبة الحكومة للجانب الأميركي بالتدخل بحجة اسناد القطعات العسكرية، وبالتالي استمرار الوجود الأميركي داخل العراق”