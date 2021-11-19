حقوق: المعتصمون رفعوا سقف مطالبهم ولن يعودوا ادراجهم الا بتحقيق مطالبهم

اكدت عضو حركة حقوق، عاصفة عباس، ان المعتصمين رفعوا سقف مطالبهم ولن يعودوا الا بعد تحقيقها على ارض الواقع، لافتة الى ان إعادة العد والفرز اليدوي الشامل ومحاسبة قتلة المتظاهرين تعد مطالب لايمكن التنازل عنها.

وقال عباس لـ /المعلومة/، ان “المعتصمين عند بوابات الخضراء، اطلقوا على تظاهرات اليوم جمعة الثبات، حيث اكدوا عدم تراجعهم عن مواقفهم اتجاه الحكومة والمفوضية الا بتحقيق مطالبهم”.

وأضاف ان “وتيرة التظاهرات والاحتجاجات ارتفعت عن السابق كما ان سقف المطالب ارتفع أيضا، اذ لم تعد المطالب تتعلق بإعادة العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع، بل شملت أيضا محاسبة المفوضية والمتسببين باستشهاد المتظاهرين في ساحات الاعتصام”.

ولفت الى ان التصعيد سيكون حاضرا في التظاهرات من خلال الإصرار على تنفيذ المطالب واحقاق الحق من قبل الجهات القضائية ومحاسبة قتلة المتظاهرين”