محافظ النجف يصدر توجيهاً بشأن ظاهرة انتشار المخدرات

وجه محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، اليوم الجمعة، بعقد اجتماع اللجنة الأمنية العليا بالمحافظة وبحضور مديرية صحة النجف لمناقشة جهود مكافحة المخدرات في المحافظة.

وذكر الياسري في بيان أن "هناك جهوداً كبيرة تبذل من قبل مختلف الأجهزة الأمنية بالمحافظة لمنع تجارة المخدرات"، لافتا الى أن "هناك رعاية صحية لمعالجة المتعاطين وأن الحكومة المحلية تدرس وضع خطة عليا للقضاء على هذه الآفة بالتعاون مع جميع الدوائر ذات العلاقة".

وأضاف أن "ظاهرة انتشار المخدرات ليست ببعيدة عن مشروع المؤامرة التي تستهدف المجتمع النجفي المعروف بتوجهه الديني والأخلاقي وهناك جهات تحاول تفكيك هذه المنظومة".