صادقون: الأصوات الباطلة كفيل بإعادة اكثر من 40 مقعداً الى من سرقت منهم

طالب عضو المكتب السياسي لحركة الصادقون سلام الجزائري، الجمعة، باعادة النظر بالاصوات الانتخابية التي ابطلتها مفوضية الانتخابات، مبينا ان اعادة النظر بتلك الاصوات كفيلة باعادة 40 مقعدا نيابيا.

وقال الجزائري في تصريح متلفز ان ” إجراءات المفوضية فاشلة واضاعت الأصوات وان المحاكاة التي قامت بها المفوضية أعطت نتائج مغلوطة”.

واضاف ان ” الأصوات الباطلة كفيل بإعادة اكثر من 40 مقعداً الى من سرقت منهم وانه يجب ان يكون العد والفرز شامل لكل المحطات ويدويا”.

واشار الى انه ” تبين للقضاء طعون حقيقية ستؤدي الى تغيير بالنتائج وان ممثلة الأمم المتحدة عملها في العراق غير حيادي وشاهدة على عمليات التزوير وقد تغيرت وجهات بلاسخارت بعد تقديم ادلة تزوير نتائج الانتخابات”.

واشار الى ان ” بلاسخارت تحاول وضع المشهد السياسي بشكل واقعي لإخراج الأمم المتحدة من الحرج الذي ادخلته به وان مجلس الامن لم يصدر أي قرار إيجابي تجاه الشعب العراقي”.