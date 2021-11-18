العصائب: سنقاطع العملية السياسية او نذهب الى المعارضة

أكدت حركة عصائب اهل الحق ان الاطار التنسيقي ماض بالخطوات القانونية والدستورية في الاعتراض على نتائج الانتخابات البرلمانية.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة سعد السعدي ل /المعلومة/ إن “الإطار التنسيقي للقوى الشيعية ماض بالخطوات القانونية والدستورية في الاعتراض على نتائج الانتخابات البرلمانية، وننتظر المحكمة الاتحادية للبت في النتائج وعلى أثرها أما نذهب الى مقاطعة العملية السياسية في حال بقيت النتائج على حالها او نذهب الى المعارضة البرلمانية”.

وأضاف السعدي أن “التظاهرات السلمية والاعتصامات مستمرة امام جميع بوابات المنطقة الخضراء”، مؤكدا أن تصعيد المتظاهرين لا يمكن ان يصل الى زعزعة امن البلاد او الدخول بمواجهة مع القوات الامنية.