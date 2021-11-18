هل بدا العد التنازلي لحل الحشد الشعبي وتدميره .... الصدر في مؤتمر صحفي يدعو الى تصفية الحشد الشعبي

اطل علينا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مؤتمر صحفي ليدعو الى ضرورة تصفية الحشد الشعبي لما اسماه من العناصر غير المنضبطة فيما ادعى ان الخسارة في الانتخابات يجب ان لا تؤدي الى تدمير العملية السياسية.

وقال الصدر في مؤتمره ان "العالم شهد بنزاهة انتخابات تشرين وأن الشعب يتطلع لإعلان النتائج وتشكيل الحكومة سريعا".

واضاف، "نسعى لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، ولدينا خياران أما حكومة وحدة وطنية أو معارضة وطنية وعلى الراغبين بالمشاركة في الحكومة محاسبة المنتمين لهم ممن لديهم شبهات فساد".