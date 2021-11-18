عملية نوعية للاستخبارات تطيح بـ “المنسق العام لولايتي كركوك والانبار “

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، اعتقال “المنسق العام لولايتي كركوك والانبار “، بعملية نوعية للاستخبارات العسكرية.

وقالت الخلية، في بيان ، إن “جهد استخباري متميز اعتمد على معلومات دقيقة لشعبة المصادر في مديرية الاستخبارات العسكرية وبجهد فني من خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب التابعة للمديرية وبقوة تنفيذية من كتيبة الاستطلاع العميق أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، اسفر عن القاء القبض على أحد قادة عصابات داعش الإرهابية في الفلوجة بالانبار”.

وأضاف، أن المعتقل “يعتبر من الاهداف المهمة لمديرية الاستخبارات العسكرية، كونه يشغل منصب ما يسمى المنسق العام بين ما يسمى بولاية كركوك و ولاية الانبار، حيث تمكن رجال الاستخبارات العسكرية وبعد متابعه دقيقة لتحركاته من تحديد مكان تواجده ومداهمته والقبض عليه عند الساعة الرابعة صباحاً محققين عُنصريّ المباغتة والصدمة للارهابي”