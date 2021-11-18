حكومة كردستان: اعتقال 10 أشخاص من مهربي المهاجرين

أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، الخميس، اعتقال 10 مهربين لغاية الآن.

وقال عادل في مؤتمر صحفي، عقب الجلسة الأسبوعية لحكومة الإقليم، "اليوم ستصل أول رحلة للمهاجرين الى ارض الوطن سنستقبلهم بحفاوة".

وأضاف أن "لدينا اتصالات مع وزارة الخارجية العراقية والسفارة العراقية في روسيا لاعادة الباقين"، مشيرا إلى أن "حكومة الاقليم ترى ان هؤلاء أصبحوا ضحايا للمهربين، كما جرى تسييس هذا الملف".

ولفت إلى أن "ما يقارب 431 شخصا سيعودون إلى البلا، 90 بالمئة منهم من سكان الاقليم، وماتزال عملية تسجيل الاسماء مستمرة".

وشدد عادل على أن "حكومة الاقليم لن تسمح بتكرار مثل هذه الحالات، وخداع المواطنين وايصالهم الى هذه المناطق بطرق التهريب، وسوف نتخذ معهم كل الاجراءات القانونية"، مبينا أن السلطات في إقليم كردستان اعتقلت 10 مهربين حتى الآن".

وأشار إلى أن "نسبة الهجرة انخفضت كثيرا مقارنة مع الاعوام السابقة، ولكن للاسف تم خداع هؤلاء من قبل بعض المهربين بانهم سوف يحصلون على الاقامة الدائمة بسهولة".