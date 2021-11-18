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تدمير وكر لداعش الإرهابي في كركوك


اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، تدمير وكر لداعش الارهابي بناحية الرياض في محافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان، إن "قوة من اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالاشتراك مع كتيبة هندسة ميدان الفرقة والجهد الاستخباري ومفارز الطائرات المسيرة نفذت عملية تفتيش وتطهير منطقة الهاشمية بناحية الرياض في كركوك".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن العثور على وكراً للعصابات الإرهابية المهزومة يحتوي على صاروخي قاذفة، بندقية كلاشنكوف، مخزني بندقية كلاشنكوف، ملابس زي قندهاري، 14 دائرة كهربائية تستخدم للتفجير، درع نسيجي، 3 جواز سفر،4 فلاش ميموري، 3 قرص CDو 5موبايل مختلف الانواع، تم تدمير الوكر والتعامل مع المواد المضبوطة اصولياً من قبل كتيبة هندسة ميدان الفرقة".

وتابعت أنه "قوة أخرى من اللواء الآلي الثاني للفرقة بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء نفذت عملية أمنية للبحث عن المطلوبين وبسط سلطة القانون في منطقة حافة وادي نهر العباسي ضمن قاطع عمليات كركوك".

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