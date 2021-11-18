الفتح يُذكر بقرب موعد الانسحاب الأميركي ويخاطب الحكومة: التزموا بالمواعيد!

طالب تحالف الفتح، الخميس، الحكومة بالالتزام بالمواعيد المقررة لسحب القوات الاميركية من العراق نهاية شهر كانون الأول المقبل، مبينا ان قرار اخراج القوات الاميركية نهائي ولا يمكن التغاضي عنه.

وقال عضو التحالف محسن التميمي في حوار ان “الحكومة ملزمة بتطبيق قرار مجلس النواب القاضي بإخراج القوات الأميركية وعلى حكومة تصريف الأعمال الالتزام بجدولة اخراج القوات الأميركية وهو في نهاية الشهر المقبل”.

واضاف التميمي، ان “مجلس النواب حدد اعداد المدربين الاميركيين المتواجدين في العراق ولا يمكن تغيير هذا القرار”، محذرا في الوقت نفسه من “محاولة استخدام القوات الأجنبية محاولة لإشغال القوى الوطنية”.

واشار الى ان “السفارة الأميركية تجاوزت الديمقراطية والاتفاقات الدولية خاصة بعد حادثة استهداف قادة النصر قرب مطار بغداد الدولي”