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الإطاحة بـ"الممول" الرئيسي لمادة الكريستال في المثنى


اعلنت قيادة شرطة المثنى، اليوم الخميس، الإطاحة بـ"الممول" الرئيسي لمادة الكريستال في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان لها انه "بتوجيه وبإشراف مباشر من قبل العميد المهندس محمد عيسى سبتي قائد شرطة محافظة المثنى والمنشآت وبمتابعة من العميد الدكتور باسم رزاق عبد ومن خلال الممارسات الأمنية الواسعة ووفق الواجبات الموكله لها بالقاء القبض على تجار ومتعاطي الحبوب المخدرة والكريستال للقضاء على أفة المخدرات والحد منها، تمكنت شعبة مخدرات قضاء السماوة التابعة إلى قسم المخدرات والمؤثرات العقلية في المثنى القبض على المتهم المدعو ( ق . ه . ج ) من سكنة المحافظة والذي يعتبر الممول الرئيسي لمادة الكريستال المخدرة في عموم المحافظة".

واضاف البيان، ان "الممول قام قبل شهرين ونصف تقريباً بنقل كمية اثنان كغم من مادة الكريستال المخدرة بواسطة عجلة وبعد مطاردته من قبل مفارز المخدرات قام بترك العجلة وهرب في إحدى المناطق الزراعية وتم جمع المعلومات والأدلة عن المتهم الهارب حيث تم نصب كمين محكم له وقد ألقي القبض عليه".

واشار الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لأحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".

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الإطاحة بـ"الممول" الرئيسي لمادة الكريستال في المثنى
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