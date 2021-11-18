الصحة توضح موعد وأسباب رفع توصيات جديدة لخلية الازمة

بينت وزارة الصحة، الخميس، موعد وأسباب رفع توصياتها الجديدة لخلية الأزمة في حال تعرض العراق لموجه جديدة .

وقالت عضو الفريق الصحي للوزارة، ربى فلاح، في تصريح صحفي إن “رفع التوصيات لخلية الأزمة يعتمد على الموجه الرابعة وقوتها، وقرارات اللجنة العليا تتخذ بالإجماع مع وزارتي التربية والتعليم “مشيرة إلى أن” الموقف الوبائي اليومي مستقر الان ولم يشهد ارتفاع بإعداد الإصابات او الوفيات”.

وأضافت ان”قرار إعادة الدوام الالكتروني هو قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة وقرار وزارتي التربية والتعليم اما وزارة الصحة ترفع توصياتها حسب مستجدات الموقف الوبائي”.

وأشارت إلى ان ” زيادة إعداد الملقحين ستقلل من إعراض او دخول العراق موجه جديدة” لافته، الى أن” وزارة الصحة وفرت اللقاح بشكل مجاني في جميع مناطق العراق”.

وحذرت وزارة الصحة، في وقت سابق، من إمكانية دخول العراق في موجة كورونا رابعة، تزامنا مع تخفيف الإجراءات الصحية وعودة دوام المدارس والجامعة، داعية الى ضرورة الاستمرار بتلقي لقاحات كورونا.