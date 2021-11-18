بيلاروسيا تقرر إيقاف نقل المسافرين العراقيين من أوزبكستان

أعلنت شركة الخطوط الجوية البيلاروسية الحكومية "بيلافيا"، أنها ستتوقف عن نقل المسافرين من ست دول خمس منها عربية إلى مينسك من العاصمة الأوزبكية طشقند.

وأكدت "بيلافيا في بيان أصدرته اليوم الخميس أن هذا الإجراء سيشمل مواطني العراق واليمن ولبنان وليبيا وسوريا وأفغانستان"، مشيرة إلى أنه يأتي بناء على قرار صدر عن الجهات المختصة في أوزبكستان يوم أمس"، وفقا ل‍روسيا اليوم

ولفتت الشركة إلى أن "القيود الجديدة لا تشمل المسافرين الذين لديهم جوازات دبلوماسية أو تصاريح إقامة في بيلاروس". وبإمكان المسافرين الذين يشملهم هذا القرار استرجاع ثمن تذاكرهم بالكامل.

ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه بضعة آلاف من المهاجرين من الشرق الأوسط الراغبون في دخول الاتحاد الأوروبي عالقين عند حدود بيلاروس مع بولندا، وسط تبادل مينسك والتكتل الأوروبي اتهامات بافتعال الأزمة.