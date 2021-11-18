نائب فائز يطالب بإعادة اجراء الانتخابات والغاء نتائجها

دعا النائب المستقل الفائز عن محافظة المثنى باسم الخشان، الاحد، الى الغاء نتائج الانتخابات التي جرت في الشهر الماضي، مبينا ان طلب رئيس الجمهورية بشان اجراء الانتخابات المبكرة كان غير دستوري.

وقال خشان في تصريح لـ/المعلومة/، ان “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انصاعت لمواقف رئيس الوزراء في تحديد الموعد فيما لحقها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي قرر حل البرلمان بعد تحديد موعدا للانتخابات وهي مخالفة واضحة وصريحة”.

واضاف ان “رئيس الجمهورية برهم صالح خالف بشكل صريح بشأن تحديد موعد اجراء الانتخابات قبل حل مجلس النواب في حين يوجد نص دستوري وهو ان يدعو رئيس الجمهورية لاجراء انتخابات مبكرة خلال شهرين من حل مجلس النواب”.

وأشار خشان الى ان “جهل الحكومة رئاسة الجمهورية في البرلمان ادى الى خرق دستورية وعلى القوى السياسية الغاء نتائج الانتخابات واجراء انتخابات وفقا للقوانين”.