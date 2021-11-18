عضو حركة حقوق صباح العرداوي : تحركات لذوي شهداء التظاهرات لمقاضاة من تسبب بقتل أبنائهم

كشف عضو حركة حقوق، صباح العرداوي، الخميس، عن وجود تحركات لذوي الشهداء والجرحى الذين سقطوا في تظاهرات الجمعة، لافتا الى ان ذوي الشهداء يتحركون لرفع دعاوى قضائية من اجل القصاص ممن تسبب باراقة دماء أبنائهم.

وقال العرداوي لـ /المعلومة/، ان “هناك مطالبات بالقصاص من قتلة المتظاهرين إضافة الى التحرك نحو تشكيل لجان قانونية بالتعاون مع ذوي الشهداء والجرحى في التظاهرات من اجل إقامة دعاوى ضد من اعتدى على المتظاهرين”.

وأضاف ان “حكومة الكاظمي تتحمل المسؤولية الكاملة عن قتل المتظاهرين والكاظمي بشكل خاص كونه القائد العام للقوات المسلحة، حيث يحمل المتظاهرين هذه الشخصية مسؤولية إراقة الدماء وتوجيه الأوامر باطلاق الرصاص، إضافة للقادة الأمنيين ومن كان وراء ذلك”.

وبين ان “الاعتصامات متواصلة عند بوابات المنطقة الخضراء للمطالبة بإعادة الحق لاصحابه، والقصاص ممن فتح النار وقام بقتل واصابة المتظاهرين”.