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رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء يبحثون طرح “مبادرة” لحل أزمة الانتخابات


بحث اجتماع لرئاسات الجمهورية والوزراء والقضاء الاعلى ، الخميس، طرح مبادرة على القوى الوطنية لحل الازمة الراهنة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ان “رئيس الجمهورية برهم صالح استضاف اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان”، مبينة ان “الاجتماع تناول مستجدات الأوضاع في البلد والتطورات السياسية والانتخابات التشريعية التي جرت في 10 تشرين الأول الماضي”.

واضافت ان “المجتمعين اكدوا على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلد وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، وتوحيد الصفوف والحوار والتلاقي، وحماية المسار الديمقراطي والالتزام بالسياقات القانونية والدستورية، وتعاضد الجهود من اجل تلبية تطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشيّة والخدمية”.

وتابعت ان “الاجتماع شدد على ضرورة حسم الشكاوى والطعون الانتخابية وفق القانون واعتبار ذلك أساساً في معالجة المسائل المتعلقة بالانتخابات، مع التأكيد على أعلى درجات الحرص والمهنية والحيادية في حسمها، وبما يعزز الثقة في العملية الانتخابية وأن تكون مخرجات الانتخابات قانونية ودستورية”.

وذكرت الرئاسة ان “المجتمعين تداولوا مبادرة تُطرح على القوى الوطنية بناءً على وثيقة تتضمن مبادئ أساسية لحل الأزمة الراهنة والانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، بتشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب للتحديات والاستحقاقات الوطنية، وتُلبي الحياة الحرة الكريمة للمواطنين وتُعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية”. 

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رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء يبحثون طرح “مبادرة” لحل أزمة الانتخابات
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