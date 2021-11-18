حزب كردي: تغيير نتائج العد اليدوي يثير الشكوك

أكد عضو الجماعة الإسلامية الكردستانية ريبوار أمين ، الخميس، أن تغيير نتائج العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات يثير الشكوك.

وقال أمين ل /المعلومة/ إن “الحديث عن صعود نواب بدلا عن آخرين، يؤكد صحة الرواية حول التزوير وتغيير النتائج”.

وأضاف أن “التغييرات التي حصلت في النتائج تؤكد وجوب اللجوء للعد والفرز اليدوي وأمام الرأي العام”.

وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت عن صعود نواب بدلا عن آخرين أثناء العد والفرز اليدوي في محافظات بغداد ونينوى.