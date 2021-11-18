توجه طائرة الخطوط الجوية من مطار بغداد الى مينسك لإجلاء العالقين في بيلاروسيا

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، إنطلاق إحدى طائرات اسطولها الجوي من مطار بغداد الدولي الى مطار مينسك والمخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.

وقال مدير عام الشركة عباس عمران في بيان انه "إستناداً لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي تم تسير رحلة إستثنائية بواسطة طائرة B747 واسعة البدن بعد إستحصال الموافقات الرسمية من قبل السلطات العليا العراقية والبيلاروسية".

واشار عمران الى، "تأمين كافة الاحتياجات المطلوبة وتخصيص كادر متخصص من طواقم الشركة لتنفيذ هذا النوع من الرحلات الإنسانية لاسيما وأن القادمين يعانون من أوضاع صعبة متمنين لهم سلامة الوصول الى أرض الوطن".