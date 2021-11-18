الأمم المتحدة تشارك اجتماع الإطار التنسيقي مساء اليوم

اكد المتحدث باسم عصائب اهل الحق محمود الربيعي، الخميس، حضور ممثلة الأمم المتحدة جنين بلاسخارت اجتماع الاطار التنسيقي مساء اليوم .

وقال الربيعي في تصريح ل/ المعلومة /، ان “ممثلة الأمم المتحدة صدمت بما قدم لها من ادلة واثباتات تدين مفوضية الانتخابات وتثبت تزوير النتائج” مشيراً الى ان “ممثلة الأمم المتحدة بلاسخارت ستحضر اجتماع الاطار التنسيقي مساء اليوم”.

وأضاف ان” بلاسخارت تفاجئت امام الأدلة وقالت انها لا تعلم بوجودها والاثباتات التي تدين نتائج الانتخابات” مبينا انها “اخذت الأدلة على محمل الجد وستحضر اجتماع الاطار التنسيقي”.

وأشار الى انها “توجهت بالادلة الى الجهات المختصة بعد ان اثبتنا لها تزوير نتائج الانتخابات ووعدت بان يكون لها اجتماع مساء اليوم مع الاطار لتبين موقفها من الأدلة”.

وكان عضو مجلس النواب المنحل جاسم البخاتي أكد في تصريح سابق لـ”المعلومة”، أن قوى الاطار التنسيقي لن تتنازل عن موقفها بإعادة العد والفرز اليدوي الشامل, مشيرا الى ان اعداد البطاقات الباطلة غير معقول وان إعادة فرزها يدويا سوف يجبر المحكمة الاتحادية على اعادة العد والفرز الشامل.