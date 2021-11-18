مسؤول محلي: 300 عائلة داعشية عائدة من الهول تم اسكانها بالجدعة

أكد مدير ناحية القيارة الواقعة جنوب مدينة الموصل صالح الجبوري، الخميس، أنه منذ عودة الوجبة الأخيرة من عوائل تنظيم داعش من مخيم الهول لم تعد عوائل جديدة، فيما أنه تم إسكان 300 عائلة “داعشية” عائدة من مخيم الهول في مخيم الجدعة.

وقال الجبوري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة لم تعلمنا بعودة عوائل جديدة، والقرار هو اتحادي، ولكن نأمل إيقاف عودة تلك العوائل لما له من تأثير على الوضع الأمني”.

وأضاف أنه “حتى الآن عادت أكثر من 300 عائلة من عوائل داعش وتم إسكانهم بمخيم الجدعة الأول، في الوقت الذي كنا نأمل غلق المخيم بالكامل وإنهاء ملف هذه العوائل أو نقلها لموقع آخر”.

وكانت الحكومة متمثلة بوزارة الهجرة والمهجرين قد أعادت ثلاث وجبات من عوائل مخيم الهول السوري والذي تسكنه عوائل تنظيم داعش الإرهابي