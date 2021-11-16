وصول وفد عراقي الى حدود بيلاروسيا لمتابعة أوضاع المهاجرين

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، أن الجهود الحكومية مستمرة لإيقاف شبكات التهريب إلى الخارج، لافتا الى وصول وفد عراقي الى الحدود البيلاروسية لمتابعة أوضاع المهاجرين.

وقال الصحاف، في تصريح متلفز إن “وفداً عراقياً في بيلاروسيا يتابع أوضاع العراقيين العالقين”، لافتاً إلى أن “الوفد العراقي وصل الى المنطقة الحدودية”.

وأضاف، أن “الوزارة لا تزال توثق الاعداد وتمنح جوازات العبور”، مردفاً بالقول: “نواجه تحدي شبكات التهريب والاتجار بالبشر ونعمل على قطع الطريق لهذه الشبكات”.

ولفت إلى أن “جهود الحكومة العراقية جداً عالية ودقيقة”، مؤكداً أن “الجهود الحكومية مستمرة لإيقاف شبكات التهريب للخارج”.

وأكد، أن “الحكومة تتعامل مع ملف العراقيين المهاجرين بوصفهم مواطنين عراقيين دون تمييز”.