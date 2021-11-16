الحشد الشعبي يشن عملية استباقية في 3 مناطق بديالى

اعلن القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الثلاثاء، عن شن عملية استباقية في 3 مناطق شمال شرق ديالى.

وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوة قتالية من لواء 110 في الحشد الشعبي شنت عملية استباقية في مناطق ضفاف نهر ديالى والمقالع والقرى المحيطة بها بالاضافة الى اطراف ناحية السعدية ضمن حوض حمرين(70كم شمال شرق بعقوبة) لتعقب فلول داعش الارهابي”.

واضاف التميمي،ان” العملية تاتي في اطار جهود استباقية لتامين مدينة السعدية وقراها والمناطق الزراعية المحيطة بها من اي محاولات تسلل لتنظيم داعش الارهابي”.؟

وتنتشر قوات لواء 110 في حوض حمرين ضمن محيط ناحية السعدية وقراها في قاطع شمال شرق ديالى”