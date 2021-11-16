صادقون: حضور القادة الأمنيين والقضاة لمكتب الخزعلي أبطل سيناريو الاستهداف الكاذب

بينت كتلة صادقون النيابية، الثلاثاء، بان مشروع بعض القوى بإثارة الفوضى والاقتتال بين القوى الأمنية والمتظاهرين قد فشل.

وقال عضو الكتلة، محمد البلداوي، في تصريح ل /المعلومة/، أن” الحضور الكبير لمجلس القضاء الأعلى والقيادات الأمنية والوزراء في مجلس العزاء الخاص بالمتظاهرين أبطل جميع الحجج التي أرادت من ورائها القوى العميلة والتبعية اللحاق الضرر بالأمن المجتمعي”.

ولفت إلى أن” تجدد زيارات القيادات الأمنية والشخصيات القضائية إلى مكتب الأمين العام لحركة عصائب آهل الحق كانت دليلا على أن السيناريو كان خارجيا أريد منه بث الاقتتال بين المتظاهرين والقوات الأمنية”.

واشار إلى أن” القوة التي استهدفت تظاهرات تشرين في ساحة التحرير نفسها اليوم عادت من بوابة الخضراء لإحداث التصعيد ورمي اللوم على الكتل الشيعية بأنها أججت التظاهرات لخلق أزمة ثقة بين الدولة والمواطن”.