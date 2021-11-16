القيادي بالفتح محمد البياتي : بلاسخارت متحيزة وساعدت على تزييف التقارير الانتخابية للأمم المتحدة

بين القيادي في تحالف الفتح، محمد البياتي، الثلاثاء، بان سكرتارية الأمم المتحدة سلمت تقارير مزيفة حول نزاهة الانتخابات المبكرة في العراق.

وقال البياتي، في تصريح ل/المعلومة/، أن” مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جينين هينيس بلاسخارت، انكشف أمرها بعد ميولها إلى اطراف معينة في الانتخابات النيابية المبكرة”، لافتا إلى أن” التقارير التي تزود سكرتارية الأمم المتحدة بها كاذبة وملفقة”.

ودعا البياتي، الأمم المتحدة إلى “زيارة العراق والإشراف على عملية العد والفرز الكلي الذي طالبت به القوى المعترضة على الانتخابات ولترى بنفسها الأشرطة والتقارير التي أعدت عن عملية العد والفرز والتصويت ميدانيا”.

وأشار إلى انه “من الواضح دعم الأمم المتحدة للمفوضية مبني على التقارير والوثائق المزيفة التي تم إعدادها بإشراف بلاسخارت لتحقيق الأهداف التي تريدها وهذا صار واضحا من ميلوها إلى الطرف الأخر”.

يشار إلى إن بعض الأطراف السياسية العراقية لديها إثباتات على اشتراك بلاسخارت في عملية التزوير ما دعاها إلى التراجع في تصريحات والتودد لبعض الجهات من اجل إنهاء الموضوع وعدم إظهاره إلى الإعلام.