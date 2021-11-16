محلل سياسي : : الكاظمي يتحمل مسؤولية وجود شخصية صهيونية بالانتخابات

أكد المحلل السياسي كامل البياتي، الثلاثاء، وجود تقصير كبير من قبل الاجهزة المخابراتية والاستخبارية المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، بشأن الشخصيات الاجنبية المشاركة بالانتخابات، لافتا الى ان وجود شخصية صهيونية ضمن الكوادر يؤكد ماذهبت اليه بعض الاطراف السياسية بشأن تدخلات ذلك الكيان بعملية تزوير الانتخابات.

وقال البياتي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “قيام بعض الاطراف السياسية بالكشف عن وجود شخصية صهيونية تدعى (ليندا) ضمن الكوادر الاجنبية المشاركة في الانتخابات، امر يستدعي تدخل عاجل لمراجعة عملية الاقتراع بالكامل واجراء العد والفرز اليدوي لجميع الاوراق”.

واضاف ان “الحديث عن تدخل الكيان الصهيوني لتزوير الانتخابات باتت ملامحه واضحة، ويؤكد تقصير الاجهزة الاستخبارية والمخابراتية التابعة للكاظمي في التحقق من جنسيات وتبعية الشخصيات الاجنبية التي دخلت العراق بحجة كوادر فاحصة للاجهزة ومبرمجة لها”.

واشار البياتي الى ان “تدخل شخصية صهيونية باجهزة الاقتراع ووجود السيرفرات عبر الامارات، ووجود الكثير من الادلة التي تثبت اختلاف ماموجود في صناديق الاقتراع عن الاشرطة الخاصة باصوات الناخبين، امر لايمكن السكوت عنه ويبعث رسالة واضحة بشأن حدوث التزوير والتلاعب بالانتخابات”.