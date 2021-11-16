عضو تحالف الفتح مختار الموسوي : الانتخابات تعرضت لمؤامرة وأميركا فشلت باحداث اقتتال شيعي – شيعي

استهجن عضو تحالف الفتح مختار الموسوي، الثلاثاء، استمرار التدخلات الأميركية بالشأن العراقي، لافتا الى ان الانتخابات تعرضت الى مؤامرة كبيرة حيث تدخلت واشنطن بعملية الاقتراع ودفعت باتجاه احداث اقتتال شيعي – شيعي لكنها فشلت في هذا المخطط.

وقال الموسوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “مؤامرة تغيير نتائج الانتخابات تم تدبيرها قبل عملية الاقتراع ببضعة شهور، ولايمكن تصديق ماخرجت به المفوضية بشأن تطابق نتائج العد والفرز”.

وأضاف ان “افشال المؤامرة التي غيرت نتائج الانتخابات يحتاج الى استخدام القوة، حيث تعمل اميركا على تغيير الخارطة السياسية في المنطقة، واحدها العراق اذ تخطط لضرب الكتل السياسية مع بعضها”.

وأوضح الموسوي، ان “واشنطن فشلت في احداث اقتتال شيعي – شيعي، الا انها تسعى للايقاع بأحد الأطراف السياسية بعد تدخلها بالانتخابات بهدف الحصول على مكتسباتها وتحقيق مصالحها ومخططاتها في العراق والمنطقة”.