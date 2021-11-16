البارزاني “مطلوب” في برلمان كردستان بسبب أزمة الهجرة

أعلن عضو برلمان إقليم كردستان دياري أنور، الثلاثاء، المباشرة بجمع تواقيع لاستضافة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني بسبب ازمة الهجرة.

وقال أنور في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “يجب استضافة بارزاني للحديث عن أسباب تزايد أعداد المهاجرين من الإقليم وليقدم شرحا وافيا”.

وأضاف أن “الحكومة هي المسؤولة عن تزايد هجرة الشباب الكرد إلى أوربا، بسبب الفساد والسرقات المستمرة، وعليه يجب أن تقدم شرحا وتفصيلا عما يحدث”.

وكانت أطراف سياسية عديدة طالبت في وقت سابق، بتدخل حكومي في ظل الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المهاجرين إلى أوربا وأغلبهم من إقليم كردستان