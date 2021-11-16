الفتح: العامري يقود مفاوضات لتشكيل تكتل شيعي

أكد تحالف الفتح، الثلاثاء، على ضرورة إن يكون رئيس الوزراء المقبل يحظى بتوافق شيعي حصرا بعيدا عن المسميات الأخرى ، لافتا الى رئيس تحالف الفتح هادي العامري يقود مفاوضات لتشكيل تكتل شيعي.

وقال عضو التحالف، حامد الموسوي، في تصريح صحفي أن” سيناريو حكومة الكاظمي لن يعاد ولسنا مع اضمحلال دور رئاسة الوزراء الشيعية وإدارتها للبلد بشكل توافقي”.

ولفت إلى أن” المساعي الحالية تشهد تجاذبات بين الكتلة الصدرية متصدرة النتائج الانتخابية وبين كتلة شيعية أخرى لتشكيل الحكومة والتوصل إلى شخصية عليها رضا شيعي جماعي”.

وأشار إلى أن” زعيم تحالف الفتح، هادي العامري لديه مساعي لتشكيل تكتل أشبه بالتحالف الشيعي للخروج بتشكيلة حكومية مرضية لجميع الأطراف الشيعية”.