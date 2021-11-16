رئيس تحالف العمق الوطني: الاطار التنسيقي قادر على تشكيل الكتلة الاكبر

اكد رئيس تحالف العمق الوطني خالد الاسدي، الثلاثاء، قدرة القوى السياسية المنضوية ضمن الاطار الاستراتيجي تشكيل الكتلة الاكبر في مجلس النواب وتشكيل الحكومة، مبينا ان موقف الاطار التنسيقي ما زال رافضا لنتائج الانتخابات.

وقال الاسدي في حوار متلفز ان “الاطار التنسيقي مظلة تشكلت لتنسيق المواقف السياسية”، مشيرا الى أن “موقف الاطار التنسيقي ما زال رافضا لنتائج الانتخابات”.

واضاف ان “هناك اختلافات في وجهات النظر داخل الاطار التنسيقي وليس خلاف”، معربا عن أمله بأن “يتحول الاطار التنسيقي الى تحالف بعد حسم النتائج”.

واشار الى الاسدي ان “قوى الاطار التنسيقي يمكنها تشكيل الكتلة الاكبر مستقبلا ولا خيار امام قوى الاطار سوى التلاحم السياسي”.