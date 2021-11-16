الأخبار

رئيس تحالف العمق الوطني: الاطار التنسيقي قادر على تشكيل الكتلة الاكبر


اكد رئيس تحالف العمق الوطني خالد الاسدي، الثلاثاء، قدرة القوى السياسية المنضوية ضمن الاطار الاستراتيجي تشكيل الكتلة الاكبر في مجلس النواب وتشكيل الحكومة، مبينا ان موقف الاطار التنسيقي ما زال رافضا لنتائج الانتخابات.

وقال الاسدي في حوار متلفز  ان “الاطار التنسيقي مظلة تشكلت لتنسيق المواقف السياسية”، مشيرا الى أن “موقف الاطار التنسيقي ما زال رافضا لنتائج الانتخابات”.

واضاف ان “هناك اختلافات في وجهات النظر داخل الاطار التنسيقي وليس خلاف”، معربا عن أمله بأن “يتحول الاطار التنسيقي الى تحالف بعد حسم النتائج”.

واشار الى الاسدي ان “قوى الاطار التنسيقي يمكنها تشكيل الكتلة الاكبر مستقبلا ولا خيار امام قوى الاطار سوى التلاحم السياسي”. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الفتح: بلاخارست انصدمت بعد اطلاعها على ادلة التزوير
في ايامها الأخيرة.. الحكومة تفرج عن “قناص الموصل” وحماية الهاشمي
الفتح: العامري يقود مفاوضات لتشكيل تكتل شيعي
رئيس تحالف العمق الوطني: الاطار التنسيقي قادر على تشكيل الكتلة الاكبر
نائب سابق: حسم نتائج الانتخابات سيطول الى نهاية العام الحالي!
بيان شديد اللهجة من رئاسة الجمهورية بعد انباء إطلاق سراح المتهمين بالارهاب
جنايات واسط تصدر حكماً بالسجن المؤبد بحق خاطف طفلة
النزاهة تضبط مغالاة بعقد تجهيز قناني أوكسجين في دائرة صحة نينوى
الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق
كتلة العصائب تهدد باللجوء لمجلس الأمن الدولي للطعن بالانتخابات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
راح يشلني م ع م : اخاف طيارة ورقية !!!!!!!!!! مصطفى عبد اللطيف مشتت ( م ع م ) رجاءا اختار سيناريو متعوب ...
الموضوع :
مصدر امني يفند رواية عدد الطائرات ويؤكد: اصابة الكاظمي مفبركة
مواطن : المتأمل لعقدة الحقد عند اليهود يعتصر قلبه اكثر لامام زمانه فلا من امة ناصره وواعية تعينه ولامن ...
الموضوع :
صحفي مقرب من المخابرات الاسرائيلية ينشر على تويتر صور العامري والخزعلي والولائي وملمحا الى اغتيالهم
رسول حسن نجم : لقد قطعت ايران شوطا طويلا في طريق التقدم والازدهار وفق ماتمليه الشريعه الاسلاميه.. والذي نطلبه من سماحة ...
الموضوع :
مادة دراسية في الجامعات الإيرانية تختص بتحكيم الروابط الأسرية
سرور داود محمد داود : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... تحية طيبة .... م/ مناشدة اناشد معاليكم لرفع الظلم عنا نحن فئة ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
بغداد : الله يديم عليكم الطافه ويبعد عنكم السوء المؤلم ان الناس لم تعد تلتفت الى ان دائرة الخير ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
ابو مهدي العباسي : السلام عليكم أصبتم اخي البياني جزء من الحقيقة وكبدها ولكن الواقعية الدولية اليوم تقوم على مرتكزات ستراتيجية ...
الموضوع :
لماذا لا ندمج الحشد بالقوات الأمنية؟!
بغداد : العنوان ينطي انطباع موجع .... سامح الله محرر الخبر العراق ليس لديه كهرباء نحن نعيش على اضواء ...
الموضوع :
مصدر يوضح حقيقة وفاة امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير
طالبة في العراق فقط : شكوتي هي عن التدريس في العراق و حالة المدارس الرحلات اللي نكعد عليها مكسرة لذا يرجى اتخاذ ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رياض البغدادي : الحمد لله على سلامتكم شيخنا الفاضل ربي يحفظكم ويدفع عنكم كل سوء بحق محمد وال محمد ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
الجابري الجابري : اسال الله ان يحفظك ويمد بعمرك الشريف ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
فيسبوك